Yellen, i dazi una ferita autoinflitta, rischi recessione’

agenzia

L'intervista all'ex presidente della Fed

NEW YORK, 10 APR – La politica dei dazi di Donald Trump aumenta le chance che l’economia americana scivoli in recessione e potrebbero costare a una famiglia media americana fino a 4.000 dollari l’anno. Lo ha detto l’ex presidente della Fed Janet Yellen in un’intervista alla Cnn. “Questa è la peggiore ferita autoinflitta che abbia mai visto infliggere da un’amministrazione a un’economia ben funzionante”, ha messo in evidenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA