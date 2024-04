Yellen torna in Cina ad aprile, seconda visita in pochi mesi

agenzia

Politico: 'Biden cerca di stabilizzare i rapporti con Pechino'

WASHINGTON, 24 MAR – La segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen tornerà in Cina ad aprile. Lo riferiscono due alti funzionari del governo americano a Politico. Si tratta del secondo viaggio a Pechino di Yellen in pochi mesi, dopo la visita a luglio che ha portato alla creazione di gruppi di lavoro economici e finanziari per “discussioni oneste e sostanziali” sulle questioni che dividono Stati Uniti e Cina. La missione della segretaria al Tesoro è il segno che l’amministrazione Biden sta cercando di stabilizzare gli ancora fragili rapporti bilaterali, messi in crisi nell’ultimo anno da una serie di incidenti tra i quali il pallone spia cinese, le crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan e l’atteggiamento sempre più aggressivo di Pechino nel Mar Cinese Meridionale.

