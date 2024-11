Yemen, comunità internazionale riporti Houthi a tavolo pace

agenzia

Ministro Esteri all'ANSA,'misure per far rispettare risoluzioni'

ROMA, 26 NOV – “La comunità internazionale deve imporre misure agli Houthi in modo da riportarli al tavolo delle trattative per la pace e far sì che rispettino le risoluzioni dell’Onu”: lo ha detto all’ANSA, al margine dei Med Dialogues di Roma, il ministro degli Esteri yemenita Shaya Mohsin Zindani. “Noi speriamo che la road map del 2015, che doveva seguire il cessate il fuoco, possa portare la pace e una soluzione politica ma a causa degli Houthi, che in seguito all’aggressione israeliana a Gaza lanciano missili e droni forniti dall’Iran e minacciano sicurezza del commercio internazionale e anche la sicurezza regionale e internazionale in questa zona cruciale, la road map è congelata”. “La comunità internazionale deve supportare il nostro governo, l’unico riconosciuto a livello internazionale e adottare le misure che facciano rispettare la risoluzione 2216. Finora gli Houthi non hanno rispettato nulla di ciò che prevedeva”, ha aggiunto. La risoluzione chiedeva il cessate il fuoco e ordinava in particolare che gli Houthi cessassero immediatamente le ostilità e lasciassero le aree occupate, inclusa Sana’a, la capitale, e imponeva contro di loro un embargo sulle armi. Prevedeva inoltre la protezione dei civili e l’aumento degli aiuti umanitari.

