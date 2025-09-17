Zaccheo, da gennaio pedaggi per autostrade meno cari

agenzia

In arrivo il nuovo sistema tariffario

ROMA, 17 SET – “I pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati. Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l’utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione”. È quanto afferma il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo a margine della presentazione della Relazione annuale alla Camera. L’approvazione definitiva del sistema tariffario dei pedaggi autostradali si concluderà nelle prossime settimane e l’entrata in vigore è attesa a gennaio. Con i rinnovi dei piani finanziari “gli effetti veri si inizieranno a vedere tra il 2027 e il 2028”, aggiunge.

