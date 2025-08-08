agenzia
Zangrillo, autorizzate 9.300 nuove assunzioni nella P.A
Ministro, onere complessivo da 300 milioni di euro
ROMA, 08 AGO – Via libera al reclutamento e all’assunzione a tempo indeterminato di 9.300 unità di personale destinate a 33 amministrazioni, con un onere complessivo di circa 300 milioni. Lo fa sapere il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo parlando di ” risultato importante che consente di contribuire alla riduzione dell’arretrato di fabbisogni e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze organizzative delle amministrazioni”. Le amministrazioni coinvolte sono Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzie, enti pubblici non economici ed enti parco nazionali.