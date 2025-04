Zangrillo “Formazione leva strategica per modernizzare P.A.”

agenzia

NAPOLI (ITALPRESS) – “Investire nella formazione continua e nello sviluppo delle competenze non é solo un impegno verso la crescita professionale di chi lavora nella Pubblica amministrazione, ma é la chiave per creare ambienti di lavoro dinamici e per offrire servizi sempre piú efficienti agli utenti, cittadini e imprese”. Lo ha dichiarato il Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nel suo intervento all’Universitá degli Studi di Napoli Parthenope, in occasione dell’evento “La formazione per lo sviluppo delle competenze e la valorizzazione del personale nella PA”. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per fare il punto sulla formazione nella Pubblica amministrazione: “In meno di un anno siamo passati da una media di appena 6 ore di formazione annue a 24 e, con la direttiva di gennaio scorso, puntiamo a raggiungere almeno 40 ore. Si tratta di un obiettivo di performance, concreto e misurabile che mette le persone al centro, la loro consapevolezza, le loro competenze e la capacitá di guidare il cambiamento”, ha aggiunto il titolare della Funzione Pubblica. Il Ministro ha ricordato le molteplici iniziative del Dipartimento della funzione pubblica come il potenziamento della piattaforma Syllabus, che offre corsi aggiornati a tutti i dipendenti pubblici; il rafforzamento dei Poli formativi territoriali, realizzati in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, le Regioni e le Universitá e il progetto PerForma PA, finanziato con 20 milioni di euro, che supporta le Pubbliche amministrazioni nella realizzazione e gestione di percorsi professionalizzanti. Alle iniziative appena citate si aggiunge il corso sui temi della leadership e performance, avviato la scorsa settimana, e rivolto a tutti i dirigenti delle amministrazioni centrali e territoriali. “Il cambiamento della Pubblica amministrazione parte dalle persone: sono loro a fare la differenza. Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri, che migliora il sistema di misurazione e valutazione della performance a cui aggancia percorsi di carriera e di crescita rappresenta un tassello fondamentale per la modernizzazione delle nostre organizzazioni e, quindi, del Paese”, ha sottolineato il Ministro. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/com 08-Apr-25 12:54

