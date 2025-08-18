Zelensky, ’10 morti in raid russi, Putin umilia la pace’

agenzia

Prima dell'incontro con Trump: 'Mosca non sia ricompensata'

ROMA, 18 AGO – “La macchina da guerra russa continua a distruggere vite, nonostante tutto. Putin commetterà uccisioni dimostrative e ciniche per mantenere la pressione sull’Ucraina e sull’Europa e per umiliare gli sforzi diplomatici”: è quanto scrive su Telegram – citato da vari media, fra cui la Bbc – il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, condannando i raid russi della scorsa notte sul suo Paese che hanno fatto almeno 10 morti fra Kharkiv e Zaporizhzhia. Secondo Zelensky, che oggi vedrà il presidente americano Donald Trump, la Russia “non dovrebbe essere ricompensata” per la sua guerra contro il suo Paese. Zelensky ha quindi sottolineato la necessità di ottenere garanzie di sicurezza occidentali prima dell’incontro alla Casa Bianca. “Spero che avremo tempo per discutere l’architettura delle garanzie di sicurezza. Questa è davvero la cosa più importante”, ha affermato durante un incontro con l’inviato statunitense per l’Ucraina, Keith Kellogg.

