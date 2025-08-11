Zelensky a bin Salman, ‘c’è reale possibilità di pace’

agenzia

Telefonata tra presidente ucraino e principe saudita

MOSCA, 11 AGO – “Ora è arrivato il momento in cui c’è una reale possibilità di raggiungere la pace, ma la pace deve essere onesta e duratura, e la sicurezza garantita”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in una conversazione telefonica con il principe ereditario saudita, Mohammad bin Salman, secondo quanto reso noto dallo stesso presidente ucraino sui social.

