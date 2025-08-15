Zelensky, Alaska apra la strada a una pace giusta

agenzia

'Tempo di mettere fine alla guerra. Contiamo sull'America'

NEW YORK, 15 AGO – L’incontro in Alaska “dovrebbe aprire una strada concreta verso una pace giusta e un dibattito sostanziale tra i leader in un formato trilaterale. È tempo di mettere fine alla guerra e la Russia deve adottare le misure necessarie. Contiamo sull’America. Siamo pronti, come sempre, a lavorare”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.

