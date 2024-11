Zelensky, ‘alleanza Pyongyang-Mosca porta a destabilizzazione’

agenzia

Ringrazia Tokyo per prestito da 3 miliardi dollari in ambito G7

ROMA, 16 NOV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato su X di avere incontrato il ministro degli Esteri giapponese Takeshi Iwaya con il quale ha discusso “dell’alleanza della Corea del Nord con la Russia e del suo sostegno a Putin in questa guerra brutale”. Il leader ucraino ha precisato di avere informato il ministro nipponico “sulle attività del personale militare nordcoreano nella regione di Kursk e sulle varie minacce rappresentate dalla collaborazione tra Pyongyang e Mosca. La Russia sta insegnando alla Corea del Nord la guerra moderna, il che potrebbe portare a una destabilizzazione significativa e diffusa. Dobbiamo lavorare insieme a tutti gli altri nostri partner per contrastare questo fenomeno”. Zelensky ha poi ringraziato il Giappone “per il suo costante sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, nonché per la sua consistente assistenza finanziaria e umanitaria, tra cui un nuovo pacchetto di aiuti per il nostro settore energetico”. Un ulteriore ringraziamento al Paese del Sol Levante “per aver stanziato 3 miliardi di dollari nell’ambito della decisione del G7 su un prestito di 50 miliardi di dollari, da rimborsare utilizzando i proventi derivanti dai beni russi congelati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA