agenzia

E rinnova l'appello a Mosca: 'Accetti la tregua da domani'

ROMA, 11 MAG – “Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire la base necessaria alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”. Lo ha scritto su X Volodymyr Zelensky.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA