Zelensky chiede ‘unità Usa-Europa per una pace duratura’

E conferma record di 267 droni russi in una notte

(ANSA-AFP) – KIEV, 23 FEB – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto che ci sia unità d’intenti fra gli Stati Uniti e l’Europa per creare una “pace duratura”. “La guerra infuria. Tutti coloro che sono in grado di aiutare … dovrebbero lavorare per rafforzare la protezione delle vite delle persone. Dobbiamo fare del nostro meglio per portare una pace duratura e giusta per l’Ucraina. E questo è possibile se c’è unità fra tutti i partner: abbiamo bisogno della potenza di tutta l’Europa, della potenza dell’America, e della potenza di tutti coloro che vogliono una pace affidabile. Grazie a tutti i nostri partner che ci aiutano e lo capiscono!”, ha detto Zelensky in un punto del suo discorso riportato sul suo account Facebook. Il leader ucraino ha anche confermato: “Alla vigilia del terzo anniversario della guerra su vasta scala, la Russia ha lanciato 267 droni d’attacco contro l’Ucraina, il più grande attacco da quando i droni iraniani hanno iniziato a colpire città e villaggi ucraini. In totale, questa settimana sono stati lanciati circa 1.150 droni d’attacco, più di 1.400 bombe aeree guidate e 35 missili di vario tipo”. (ANSA-AFP).

