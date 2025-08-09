Zelensky, ‘costruttivi i colloqui nel Regno Unito’

agenzia

'Hanno ascoltato i pericoli e le argomentazioni'

ROMA, 09 AGO – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i colloqui avvenuti oggi tra i funzionari ucraini, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e le loro controparti britanniche ed europee sono stati “costruttivi”. Lo scrive la Cnn. “Abbiamo trasmesso tutti i nostri messaggi. Le nostre argomentazioni sono state ascoltate. I pericoli sono stati presi in considerazione”, ha aggiunto Zelensky durante il suo discorso serale alla nazione. “Il percorso verso la pace per l’Ucraina deve essere definito insieme e solo insieme all’Ucraina; questo è fondamentale”, ha aggiunto Zelensky.

