Zelensky, ‘eccellente scambio telefonico con Trump’

'Abbiamo concordato di far progredire la nostra cooperazione'

ROMA, 06 NOV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver avuto un “eccellente” scambio telefonico con Donald Trump dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi. “Abbiamo concordato di mantenere uno stretto dialogo e di far progredire la nostra cooperazione”, ha dichiarato il presidente ucraino su X. “Una leadership statunitense forte e incrollabile è essenziale per il nostro mondo e per una pace giusta”, ha assicurato.

