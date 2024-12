Zelensky, ‘i russi bruciano i volti dei nordcoreani uccisi’

agenzia

'Per non farli identificare. Questa follia va fermata!'

ROMA, 18 DIC – “Anche dopo anni di guerra quando pensavamo che i russi non potessero essere più cinici, vediamo qualcosa di ancora peggiore. La Russia non solo invia le truppe nordcoreane per assaltare le posizioni ucraine ma cerca anche di nascondere le perdite bruciando i volti dei soldati nordcoreani uccisi in battaglia. Questa follia va fermata!”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky postando un video in cui si vedono truppe nordcoreane uccise al fronte.

