Zelensky, il mondo spinga per cambio di regime in Russia

agenzia

'E' giunto il momento di confiscare i beni finanziari russi'

HELSINKI, 31 LUG – Volodymyr Zelensky ha chiesto al mondo di spingere per un “cambio di regime” in Russia. “Credo che la Russia possa essere spinta a fermare questa guerra”, ma “se il mondo non punta a cambiare il regime in Russia, anche dopo la fine della guerra Mosca continuerà a cercare di destabilizzare i paesi vicini”, ha detto il presidente ucraino intervenendo online a una conferenza a Helsinki, chiedendo inoltre la confisca dei beni finanziari russi, a seguito dell’ultimo attacco a Kiev. “È ora di confiscare i beni russi, non solo di congelarli, e usarli per servire la pace, non la guerra”, ha detto.

