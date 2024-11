agenzia

KIEV, 21 NOV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che è in corso un’indagine sul presunto lancio di un missile balistico intercontinentale contro l’Ucraina, denunciato stamattina da Kiev e messo in dubbio da funzionari occidentali. Mosca finora non ha commentato ufficialmente.

