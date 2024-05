Zelensky invita Biden e Xi a vertice di pace in Svizzera

agenzia

'Sostenete il summit con vostra leadership e partecipazione'

KIEV, 26 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping a partecipare al vertice di pace in Svizzera. “Faccio appello ai leader del mondo – ha detto Zelensky in un videomessaggio – al presidente americano Biden e al presidente cinese Xi: per favore, sostenete il vertice di pace con la vostra leadership e la vostra partecipazione personale”.

