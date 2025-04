Zelensky invita Trump in Ucraina per vedere la devastazione

agenzia

'Poi andiamo avanti con un piano per mettere fine alla guerra'

NEW YORK, 13 APR – Volodymyr Zelensky ha invitato Donald Trump a visitare l’Ucraina per constatare la devastazione e “vedere la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti” . Lo ha detto Zelensky in un’intervista a Cbs. “Venite, vedete, e poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra”, ha aggiunto.

