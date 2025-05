agenzia

'Ne stiamo parlando con i nostri alleati'

ROMA, 20 MAG – “Stiamo parlando con gli alleati dei prossimi incontri con i russi: negoziati diretti, per i quali l’Ucraina è assolutamente pronta e in qualsiasi formato che produca risultati. Sono grato a tutti coloro che ci aiutano”: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale, come riporta Rbc Ukraina.

