Zelensky, ‘la Cina può davvero contribuire alla pace’

agenzia

'Grazie a Scholz per i segnali che riceviamo da Pechino'

ROMA, 16 APR – “Stiamo lavorando attivamente per garantire che il primo vertice globale sulla pace di giugno (in Svizzera) produca risultati. Sono grato a tutti i leader e agli Stati che hanno espresso la loro volontà di parteciparvi nell’ultima settimana”, “in particolare ringrazio il cancelliere tedesco Olaf Scholz per la sua leadership e la comunicazione internazionale su questo tema, nonché per i segnali che abbiamo ricevuto da Pechino. La Cina può davvero contribuire al ripristino della pace giusta in Ucraina e alla stabilità internazionale”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social dopo l’incontro tra Scholz e Xi.

