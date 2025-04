Zelensky, ‘la pace ma senza regalare territori a Putin’

agenzia

'Vogliamo tutti che questa guerra finisca in modo giusto'

KIEV, 29 APR – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto di non “regalare” alcun territorio al suo omologo russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra, mentre Washington sembra stia valutando la possibilità di riconoscere le regioni occupate da Mosca. “Vogliamo tutti che questa guerra finisca in modo giusto, senza regali a Putin, soprattutto terre”, ha detto Zelensky in videoconferenza durante un vertice organizzato dalla Polonia.

