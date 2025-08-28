Zelensky, ‘la Russia preferisce la balistica ai negoziati’

agenzia

"I missili sono la risposta a chi chiede una vera diplomazia"

ROMA, 28 AGO – “La Russia sceglie la balistica invece del tavolo dei negoziati”. Lo ha dichiarato stamani il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dal Kyiv Independent, commentando gli attacchi missilistici russi nella notte su Kiev e su altre località, che hanno fatto almeno otto morti. “Questi missili e droni d’attacco russi oggi sono una chiara risposta a tutti coloro che, per settimane e mesi, hanno chiesto un cessate il fuoco e una vera diplomazia”, ;;ha aggiunto il presidente. Zelensky ha detto di aspettarsi una reazione dalla Cina, che “ha ripetutamente chiesto di non estendere la guerra e di raggiungere un cessate il fuoco”, così come dall’Ungheria. “Ci aspettiamo una risposta da tutti coloro che nel mondo hanno chiesto la pace, ma ora più spesso rimangono in silenzio piuttosto che assumere posizioni di principio”.

