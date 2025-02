Zelensky, mi aspetto da Trump garanzie di sicurezza

agenzia

'E comprensione reciproca, purtroppo non è ancora venuto a Kiev'

ROMA, 23 FEB – Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa, ha detto di essere “grato” per il supporto delle amministrazioni Biden e Trump, ma ha aggiunto di aspettarsi “comprensione” dall’attuale presidente americano e garanzie di sicurezza. “Voglio che ci sia comprensione reciproca con Trump”, ha aggiunto. Zelensky ha spiegato di aver invitato Trump in Ucraina, ma ha aggiunto che “purtroppo non ci siamo ancora riusciti”. “Forse verrà o forse andrò io a Washington e sarà molto utile”, ha spiegato.

