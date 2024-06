Zelensky, mille attacchi russi all’Ucraina in una settimana

agenzia

'Rifornite i nostri soldati delle armi necessarie'

ROMA, 02 GIU – “Il totale disprezzo per la vita umana e il terrore costante è ciò che la Russia sta cercando di diffondere. Solo in questa settimana, le truppe russe hanno lanciato quasi 1.000 attacchi contro l’Ucraina, con missili di vario tipo, lanciatori antiaerei e droni”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Proteggere la vita in Ucraina con i sistemi di difesa aerea, fornire ai nostri soldati le armi necessarie con la gittata richiesta, fare pressione sullo Stato terrorista è il modo per avvicinare la pace. Il terrore russo deve perdere. Il mondo è in grado di garantirlo”.

