agenzia

Il leader ucraino ringrazia gli Usa per il via libera

KIEV, 20 NOV – Volodymyr Zelensky ha ringraziato gli Stati Uniti per il via libera alla fornitura di mine antiuomo a Kiev. Saranno “molto importanti” per fermare l’avanza russa, ha sottolineato il presidente ucraino.

