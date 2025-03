Zelensky, ‘molta strada da fare per la fine della guerra’

agenzia

'Sarebbe sbagliato parlare di concessioni territoriali'

ROMA, 03 MAR – C’è “molta strada da fare” per giungere alla fine della guerra con la Russia: lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti all’aeroporto di Stansted, riporta Sky News. Il capo di Stato ha ribadito che un accordo dovrà essere “onesto”, “equo” e “stabile”, con “garanzie di sicurezza molto specifiche”. Oggi l’Ucraina “non sta parlando” di alcuna concessione, ha aggiunto, perché sarebbe “sbagliato” e sta “ascoltando segnali da vari partner”. Kiev, ha sottolineato, “non riconoscerà mai i territori occupati dalla Russia come territorio russo. Per noi, queste saranno occupazioni temporanee”.

