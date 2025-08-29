Zelensky, Mosca decida entro lunedì su incontro bilaterale

agenzia

Scadenza decisa con gli alleati o mi aspetto una risposta

ROMA, 29 AGO – L’Ucraina e i suoi alleati hanno concordato di attendere fino a lunedì 1° settembre “affinché la Russia dimostri una reale volontà e prontezza a partecipare a un incontro bilaterale per porre fine all’invasione dell’Ucraina”. E’ la scadenza indicata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un briefing, riportato dal Guardian, Zelensky ha affermato che “si aspetta una risposta dai partner se la Russia non si muoverà entro questa scadenza”. Il leader ucraino si è anche espresso a favore dello spostamento dei colloqui sulle garanzie di sicurezza a un livello di leader nazionali.

