Zelensky, ‘Mosca non ha paura, serve azione decisa per fermarla’

agenzia

Grazie ai leader mondiali che hanno condannato il raid a Sumy

ROMA, 13 APR – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale diffuso sui social ha parlato dell’attacco russo a Sumy con decine di morti e ha ringraziato i “molti leader mondiali, diplomatici e persone comuni dal cuore grande” che “hanno espresso le loro condoglianze all’Ucraina e al popolo ucraino, condannando l’attacco”. Quello che manca in questo momento, ha poi denunciato è la “pressione adeguata” da sottoporre sull’aggressore. “La Russia ha respinto la proposta statunitense di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Non hanno paura. Ecco perché continuano a lanciare missili balistici – ha aggiunto -. Non smettono di diffondere odio attraverso la loro propaganda di stato. Solo la pressione e solo un’azione decisa può cambiare la situazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA