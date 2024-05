Zelensky, ‘nel megastore potrebbero esserci 200 persone’

agenzia

'Se avessimo più anti-aerea tali raid sarebbero impossibili'

ROMA, 25 MAG – “La Russia ha inferto un altro duro colpo alla nostra Kharkiv – su un ipermercato edile – sabato, proprio a metà giornata. Al momento si sa che nell’ipermercato potrebbero trovarsi più di 200 persone”. Lo scrive su Telegram Volodymyr Zelensky in merito all’attacco russo che ha colpito un megastore di Kharkiv. “Se l’Ucraina avesse abbastanza difesa aerea e moderni aerei da combattimento, tali attacchi russi sarebbero semplicemente impossibili. Ed è per questo che ci rivolgiamo a tutti i leader, a tutti gli Stati: abbiamo bisogno di un rafforzamento significativo della difesa aerea e di capacità sufficienti per distruggere i russi”.

