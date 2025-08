Zelensky, ‘nella notte colpite 4 regioni, un morto e 12 feriti’

agenzia

'L'esercito russo dà la caccia alle persone per intimidirci'

ROMA, 05 AGO – Le forze russe hanno colpito la notte scorsa quattro regioni ucraine provocando un morto e almeno 12 feriti, ha reso noto su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky. La vittima e 10 persone ferite tra cui due adolescenti, come riportato in precedenza, sono state registrate nella regione di Kharkiv. Colpite anche le regioni di Odessa, Sumy e Zaporizhzhia, dove un drone l’attacco di un drone ha causato due feriti nel villaggio di Bilenke. “Ancora una volta l’esercito russo dà la caccia alle persone per intimidire le città e le comunità vicine al fronte – ha commentato il capo dello Stato -. Il mondo sta ora vedendo che le sanzioni contro la Russia e le sanzioni secondarie contro tutti coloro che la aiutano a trarre profitto dal petrolio possono funzionare, se sono sufficientemente forti. Pertanto, è necessario aumentare la pressione, e questo, senza dubbio, funzionerà per la pace. Ringrazio gli Stati Uniti, i partner europei, i Paesi del G7 e tutti coloro che sono disposti a esercitare la pressione necessaria. Contiamo su misure concrete e decisive”.

