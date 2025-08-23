Zelensky, non cederemo la nostra terra agli occupanti

agenzia

Messaggio per la Giornata della bandiera nazionale

ROMA, 23 AGO – “Non cederemo la nostra terra agli occupanti”: lo ha detto Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della bandiera nazionale, citato dai media di Kiev. “Questa bandiera è l’obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. E loro custodiscono questa bandiera al sicuro, perché sanno: non cederemo la nostra terra all’occupante”, ha detto il presidente. “Ringrazio tutti coloro che contribuiscono con la loro forza personale alla forza della nazione ucraina. E ricorderemo sempre i nostri eroi di epoche diverse, che hanno combattuto la libertà con la nostra bandiera in mano”.

