Zelensky, oggi chiamata con Merz e contatti con Roma-Parigi

agenzia

ROMA, 07 AGO – “Oggi è una giornata di numerosi contatti per fare progressi concreti sulla via della pace e garantire l’indipendenza ucraina: sono previsti diversi colloqui” tra cui “una chiamata con il cancelliere Merz, già in programma. Saremo anche in contatto con colleghi francesi e italiani”. Lo scrive il leader ucraino Volodymir Zelensky su X. “Ci saranno anche comunicazioni a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale. Ieri, dopo la conversazione con Trump e i leader europei, ho parlato anche con il Segretario generale Nato e il presidente finlandese. Lavoriamo insieme”, aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA