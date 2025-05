Zelensky, ‘piano d’azione in 4 punti, Trump è d’accordo’

agenzia

Subito tregua, altrimenti sanzioni. Poi rinforzo della difesa

BRUXELLES, 10 MAG – “Al termine dell’incontro abbiamo parlato tutti insieme con il presidente Trump e abbiamo concordato la nostra visione comune”. Lo fa sapere Volodymyr Zelensky delineando un piano d’azione in 4 punti. Per prima cosa la Russia deve accettare il cessate il fuoco incondizionato per 30 giorni. Poi deve proseguire il rafforzamento delle forze di difesa dell’Ucraina (un elemento chiave delle garanzie di sicurezza dovrebbe essere anche il contingente di supporto). Se la Russia rifiuta si dovranno applicare sanzioni più severe al settore energetico e bancario. Infine continuerà il lavoro sull’uso efficace dei beni russi congelati.

