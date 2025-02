Zelensky, più di 1.260 bombe aeree russe su Ucraina in 7 giorni

agenzia

'Oltre a 750 droni d'attacco e più di 10 missili'

ROMA, 09 FEB – “Questa settimana più di 1.260 bombe aeree, quasi 750 droni d’attacco e più di 10 missili di vario tipo sono stati lanciati dai russi contro il nostro popolo”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La produzione militare russa che permette questo terrore si basa su tre elementi – prosegue -: i sistemi di elusione delle sanzioni, senza i quali la Russia non avrebbe componenti critici, gli alti prezzi del petrolio, che sarebbe giusto ridurre, e il numero insufficiente dei nostri missili e droni a lungo raggio”. “Siamo grati a tutti i nostri partner che stanno rafforzando le sanzioni. Occorre lavorare di più a livello globale per ridurre le capacità dell’industria petrolifera russa – conclude Zelensky -. Continueremo ad aumentare la produzione dei nostri missili e dei nostri droni e inviteremo tutti i partner a investire nell’industria della difesa ucraina, perché è un investimento per proteggere vite umane”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA