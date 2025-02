Zelensky, ‘pronto a negoziati diretti con Putin’

agenzia

'Se è unica opzione per pace e salvare vite'

KIEV, 04 FEB – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che sarebbe pronto a “negoziati diretti” con lo zar del Cremlino Vladimir Putin.”Se questa è l’unica opzione con cui possiamo portare la pace ai cittadini ucraini e non perdere vite sicuramente opteremo per questa scelta”, ha detto Zelensky, precisando che richiederà anche la presenza di altri partecipanti, in una intervista al giornalista britannico Piers Morgan.

