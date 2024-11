Zelensky, ‘Putin è piccolo rispetto all’Europa unita’

agenzia

Il presidente ucraino in videocollegamento al Parlamento europeo

BRUXELLES, 19 NOV – “L’Ucraina assieme a tutta l’Europa e ai nostri partner in America siamo riusciti non soltanto a evitare che Putin si prendesse l’Ucraina ma anche a difendere la libertà di tutte le nazioni europee. Anche se ha dalla sua parte Kim jong-un e la Corea del Nord, Putin resta più piccolo rispetto alla forza dell’Europa unita. Vi esorto a non dimenticare mai quanto l’Europa sia capace di raggiungere assieme”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in videocollegamento al Parlamento europeo in occasione dell’anniversario dei 1000 giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. “Le sanzioni sono essenziali. Assieme abbiamo fatto tanto ma non dobbiamo avere paura di fare di più: alcuni leader europei pensano di vincere le elezioni ma Putin non si fermerà. Bisogna spingere più forte contro la Russia”, ha aggiunto il leader Ucraino.

