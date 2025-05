Zelensky ribadisce, ‘attendiamo ancora il memorandum da Mosca’

agenzia

La Russia continua a ignorare gli appelli al cessate il fuoco'

ROMA, 30 MAG – “La Russia continua a ignorare tutti gli appelli internazionali al cessate il fuoco e continua a commettere omicidi. Inoltre, da oltre una settimana, i russi non sono in grado di presentare il cosiddetto “memorandum” che avevano promesso di preparare subito dopo lo scambio dei prigionieri, 1.000 ucraini per 1.000 russi. L’Ucraina non ha ricevuto alcun documento da loro e neanche la Turchia”. Lo ha ribadito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X ricordando la nuova tornata di negoziati diretti in programma lunedì a Istanbul. Il leader ucraino, incontrando il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, ha ringraziato Ankara e il presidente Erdoğan per aver “sostenuto i nostri sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura”.

