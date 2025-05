Zelensky, ‘sarò in Turchia, bene se ci fosse anche Trump’

agenzia

'E' una buona idea. Speriamo che i russi non si sottraggano'

MOSCA, 12 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che sarà ai colloqui in Turchia giovedì e ha aggiunto di sperare che ci saranno “anche i russi” e Donald Trump. Lo scrive lo stesso Zelensky sul suo canale Telegram. “Ho sostenuto il presidente Trump nell’idea di colloqui diretti con Putin. Ho espresso apertamente la mia disponibilità a incontrarlo. Io sarò in Turchia. Spero che i russi non si sottraggano all’incontro. E naturalmente, tutti noi in Ucraina apprezzeremmo se il presidente Trump potesse essere presente a questo incontro in Turchia. È l’idea giusta”, ha scritto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA