Zelensky: “Serve volontà politica per proteggere Ucraina”. Russia mette in guardia la Francia

Mosca, 21 mar. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato l’Occidente ad avere la “volontà politica” di aiutare il suo Paese ad affrontare la Russia fornendo più sistemi antiaerei, dopo un attacco missilistico che ha preso di mira Kiev e ha causato ”persone ferite, stanno tutte ricevendo l’assistenza necessaria”.

La contraerea ucraina ha ”abbattuto oltre trenta missili su Kiev” lanciati dalle forze armate russe, ha riferito il presidente ucraino su ‘X’. E descrivendo un ”terrore che continua giorno e notte”, ha affermato che ”è possibile porre fine a tutto ciò attraverso l’unità globale” e con ”l’aiuto con i sistemi di difesa aerea”.

Il leader ucraino ha aggiunto che ”i terroristi russi non hanno missili in grado di aggirare Patriot e altri principali sistemi mondiali. Questa protezione è ora necessaria in Ucraina. Da Kiev a Kharkiv, da Sumy a Kherson e da Odessa alla regione di Donetsk”. Perché ”dobbiamo dimostrare che il terrorismo è sempre il perdente. Dobbiamo dimostrare alla Russia che sarà costretta ad accettare una vita normale e libera in Ucraina. Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri partner. E sono grato a tutti coloro che nel mondo aiutano davvero”, ha concluso Zelensky.