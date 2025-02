Zelensky si congratula con Merz, lavoriamo per rafforzare Europa

agenzia

'Una voce chiara da parte degli elettori'

ROMA, 23 FEB – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con il leader conservatore tedesco Friedrich Merz per la vittoria alle elezioni legislative, affermando di voler di lavorare con la Germania per “rafforzare l’Europa”. “Mi congratulo con la Cdu/Csu e FriedrichMerz per la vittoria alle elezioni del Bundestag. Una voce chiara da parte degli elettori, e vediamo quanto questo sia importante per l’Europa”, ha scritto Zelensky su X. “Non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro con la Germania per proteggere vite, avvicinare la vera pace all’Ucraina e rafforzare l’Europa. L’Europa deve essere in grado di difendersi, sviluppare le sue industrie e ottenere i risultati necessari. L’Europa ha bisogno di successi condivisi, e quei successi porteranno un’unità ancora maggiore all’Europa”, ha aggiunto.

