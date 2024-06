Zelensky, ‘Trump vuole tregua?Sarebbe presidente perdente’

agenzia

Lo ha detto in una intervista al Guardian

ROMA, 01 GIU – Volodymyr Zelensky ha affermato che Donald Trump diventerebbe un “presidente perdente” se costringesse l’Ucraina a una tregua con la Russia. “Non capisco bene: vuole davvero essere un presidente perdente?”, ha detto in un’intervista al Guardian rilanciata dallo stesso Zelensky sui suoi social e ripresa dai media di Kiev. “Immaginiamo che il presidente sia Trump e abbia deciso di porre fine alla guerra a spese dell’Ucraina. Immaginiamo poi per un secondo che Putin invece dopo non si fermi. Quale immagine avrebbe allora il nuovo presidente per il mondo intero? Sarà molto debole”.

