Zelensky vedrà Erdogan domani in Turchia

agenzia

Colloqui sugli ultimi sviluppi in Ucraina e questioni regionali

ISTANBUL, 17 FEB – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, avrà un incontro domani ad Ankara con il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. Gli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina, oltre a questioni regionali e globali, saranno al centro dei colloqui, che riguarderanno anche “tutti gli aspetti delle relazioni di partenariato strategico Turchia-Ucraina” e “i passi da intraprendere per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi”, ha annunciato il direttore della comunicazione di Erdogan, Fahrettin Altun, in un messaggio su X.

