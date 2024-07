Zirkzee al Manchester United

agenzia

L'attaccante dal Bologna al club inglese a titolo definitivo

BOLOGNA, 14 LUG – Joshua Zirkzee è ufficialmente un calciatore del Manchester United. “Il Bologna FC 1909 comunica – è scritto in una nota -, conseguentemente alla decisione del calciatore di esercitare la clausola prevista nel proprio contratto, di avere ceduto al Manchester United Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Joshua Zirkzee a titolo definitivo”. La conclusione positiva dell’affare è stata comunicata anche dal Manchester Unitd, che ha specificato di aver pagato una cifra, 36,5 milioni di sterline (circa 43,5 milioni di euro), leggermente superiore ai 40 milioni di euro della clausola, che peraltro pagherà in tre anni (e una parte andrà al Bayern Monaco, come da accordi col Bologna). Il giocatore, ha fatto sapere lo United, ha firmato un contratto quinquennale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA