Zona rossa e spaccio a Cagliari, focus commissione parlamentare

Affrontatati anche temi edilizia popolare e abbandono scolastico

CAGLIARI, 22 SET – Spaccio, periferie, edilizia popolare, abbandono scolastico. Sono alcuni dei temi affrontati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie in missione a Cagliari con una delegazione di deputati presieduta da Alessandro Battilocchio, FI. Con lui Andrea De Maria, del Pd, e Antonino Iaria, di M5s. Piazza del Carmine, da pochi giorni zona rossa a causa dei ripetuti casi di risse e spaccio, è stata una delle tappe di questo pomeriggio. Stamattina incontro con il sindaco Massimo Zedda poi con il prefetto Giuseppe Castaldo e il questore Rosanna Lavezzaro con la presenza dei vertici delle forse dell’ordine. Poi colloqui con l’ad regionale per l’edilizia abitativa Matteo Sestu. Tappe a Is Mirrionis, S. Elia e Piazza Giovanni XXIII e domani all’Istituto comprensivo statale “Giusy Devinu”. Cagliari è la dodicesima tappa del percorso nelle città metropolitane che si concluderà a Messina. “Il sindaco Zedda – ha detto Battilocchio – ha parlato di tutte le tante progettualità in corso che testimonia una fase di grande attività. Quello che abbiamo percepito è che comunque è in atto una collaborazione proficua tra le istituzioni. Sulla zona rossa in questi primissimi giorni ci sono stati 18 allontanamenti. Un elemento che va monitorato e che desta una qualche preoccupazione è quello legato al giro di stupefacenti e allo spaccio con un abbassamento dell’età delle persone coinvolte – ha aggiunto – Così come va attenzionato il discorso legato ai casi di cosiddetto codice rosso con circa 200 casi registrati. Infine sull’abbandono scolastico, i dati anche in questo caso vanno monitorati perché si parla di 22 giovani su 100 nella città di Cagliari che non studiano e non lavorano con percentuali più alte a Sant’Elia, San Michele e Is Mirrionis”. Andrea De Maria, Pd, si è soffermato sugli sviluppi di questo tour per il lavoro parlamentare. “E’ chiaro – ha osservato – che anche per le sue dimensioni Cagliari ha un livello di criticità molto inferiore alle altre realtà che abbiamo visto”. Antonio Iaria del Movimento 5 Stelle, si è soffermato sul quartiere di Sant’Elia “creato con uno schema simile ad altri quartieri d’Italia che hanno fallito proprio perché creano un’area che non si sente parte della città e si sente anche non legata per condividere anche le fasi di sviluppo”.

