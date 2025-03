Zootecnia: ‘grazie a Coldiretti si sblocca movimentazione bovini per Bastia Umbra

agenzia

Palermo, 10 mar. “Grazie all’azione continua della Coldiretti in Sicilia è stata sbloccata la movimentazione dei bovini fermi per la Tubercolosi. L’ impegno costante di Coldiretti Sicilia ha permesso infatti di ottenere questa deroga agli allevatori dell’Isola su cui gravano ancora oggi le zoonosi e che hanno vissuto una stagione complessa legata anche alla siccità. Negli ultimi mesi – aggiunge Coldiretti – si sono susseguiti incontri a tutti i livelli per risolvere la questione che penalizza la zootecnia”.

“Una deroga importante che grazie anche alla sensibilità del Ministero della Salute, alla competenza del Dipartimento Attività Sanitarie della Regione Siciliana ed all’intervento del Commissario straordinario nazionale alle zoonosi, gli animali potranno quindi partire per la fiera di Bastia Umbra di fine mese”, si legge in una nota.