Zoppas (Ice), ro-ro Trieste-Damietta abbatte costi e tempi

agenzia

Possibilità per imprese di essere maggiormente competitive

TRIESTE, 04 DIC – “La linea ro-ro Trieste-Damietta è uno strumento migliorativo delle attuali condizioni in quanto consente di abbattere i costi e i tempi di spedizione, dando la possibilità alle imprese di essere maggiormente competitive. Questo collegamento si pone come strumento aggiuntivo del Piano Mattei, per sfruttare al meglio le potenzialità che si aprono con il continente africano e il conseguente allargamento dei mercati. L’Africa rappresenta un continente estremamente interessante per le esportazioni italiane che nel 2023 sono state di oltre 20 miliardi e di 16 miliardi da gennaio ad ottobre di quest’anno”. E’ il commento del presidente dell’Ice, Matteo Zoppas, alla nuova linea commerciale tra Italia ed Egitto, la cui prima nave è approdata due giorni fa a Trieste. E’ “un risultato di cui siamo soddisfatti: anche l’Ice ha avuto un ruolo importante nell’avanzamento del progetto, rallentato dalle lungaggini burocratiche. Ora – ha proseguito Zoppas – il secondo passo sarà quello di informare operatori e agenti della navigazione affinché questo strumento venga conosciuto e possa dare un reale vantaggio al commercio italiano verso l’Africa. Con questa nuova tratta non stiamo unendo solo Trieste-Damietta, ma dando vita a un nuovo collegamento tra l’Italia e l’Egitto e tra l’Europa e l’Africa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA