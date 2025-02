agenzia

Lo ha reso noto il portavoce dell'azienda in un post su X

WASHINGTON, 06 FEB – Il Ceo di Meta Mark Zuckerberg ha visitato giovedì la Casa Bianca per discutere di come l’azienda possa supportare gli sforzi dell’amministrazione Trump volti a rafforzare la leadership tecnologica degli Stati Uniti: lo ha reso noto il portavoce dell’azienda Andy Stone in un post su X.

