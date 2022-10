Ambiente: Mattarella, 'natura madre a cui non abbiamo portato rispetto'**

Assisi (Pg), 4 ott. "Oggi la Chiesa cattolica ricorda e celebra san Francesco. Di Francesco la figura, la vita e la testimonianza rivestono un significato profondo, non soltanto per i credenti. Il Parlamento della Repubblica ha infatti voluto riconoscere il 4 ottobre come momento dedicato ai valori universali di cui San Francesco e Santa Caterina, patroni d'Italia, sono espressione, qualificando questa giornata come 'solennità civile e giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse'. Vi è sapienza in queste norme dettate dal nostro legislatore. Raccolgono anche il senso del messaggio spirituale del Santo e indicano alla nostra comunità un cammino di speranza, di condivisione, di attenzione anche nei confronti della natura che ci è madre e a cui non abbiamo portato il rispetto dovuto". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Assisi alla Cerimonia di accensione della Lampada di San Francesco.

