Anarchici: Balboni (Fdi), 'da Donzelli acqua calda, stesse cose su Repubblica e Domani'**

Roma, 1 feb. "Nello stesso giorno in cui Donzelli ha fatto queste straordinarie rivelazioni alla Camera, rivelazioni che sono acqua calda, su Repubblica e Il Domani si dicevano le stesse cose che ha detto Donzelli". Così Alberto Balboni di Fdi in aula al Senato dopo l'informativa del ministro Carlo Nordio.

"E allora chiedo alla sinistra: quello che ha detto Donzelli è vero o non è vero? C'è una rivelazione di segreto d'ufficio? Ci sono indagini in corso. Ma complimenti al vostro garantismo che vi ha trasformato in accusatori e giudici e avete già emesso la sentenza", afferma.

